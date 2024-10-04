"Сейчас Станислав чувствует себя хорошо. Он выкладывается в играх за "Пари НН". Будем верить, что травмы останутся позади и футболист будет прибавлять с каждым матчем", - цитирует агента "СЭ".
Станислав Магкеев, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Пари НН" в июле этого года из московского "Локомотива" в качестве свободного агента. В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в 6 матчах за нижегородскую команду, провел на поле в сумме 305 минут и пока не отметился результативными действиями.
Агент Магкеева: будем верить, что травмы останутся позади, и он будет прибавлять с каждым матчем
Агент защитника "Пари НН" Станислава Магкеева Александр Клюев прокомментировал форму своего клиента.
Фото: ФК "Пари НН"