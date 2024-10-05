"Спартак" и "Ростов" в субботу проведут встречу 11-го тура РПЛ, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по столичному времени.
- Есть уверенность, что "Спартак" обыграет "Ростов". У них больше шансов, плюс победа нужна для борьбы за чемпионство и медали. Дома приложат максимум усилий, чтобы победить. Но это не значит, что "Ростов" приедет проигрывать. Карпин - опытный тренер. Он знает, как играть. Да и игроки у него опытные. Но фаворит всё равно "Спартак", - передает слова Гладилина "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" в 10-м туре уступил на выезде "Локомотиву" со счетом 1:3. В активе красно-белые 16 очков, клуб идет на шестом месте в турнирной таблице.
"Ростов" в прошлом матче на своем поле потерпел поражение от "Акрона", пропустив два безответных мяча. Коллектив Валерия Карпина имеет в своем активе 12 очков, дончане располагаются на восьмой строчке.
Гладилин: есть уверенность, что "Спартак" обыграет "Ростов"
По мнению экс-игрока "Спартака" Валерия Гладилина, красно-белые одержат победу в сегодняшнем матче с "Ростовом".
Фото: Официальный сайт РПЛ