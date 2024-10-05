"Не считаю "Спартак" фаворитом матча с "Ростовом". Встречаются две команды, которые стараются играть в открытый футбол. Может, для каждой команды это будет плюсом, потому что будет достаточно зон и манёвров впереди. Но нужно понимать, кто сейчас в лучшем состоянии, у кого стабильный состав и психологическое состояние после последних матчей", - сказал Семшов.
В эту субботу, 5 октября, московский "Спартак" встретится с "Ростовом" на своем стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном, на VAR ему будут помогать Андрей Фисенко и Игорь Демешко.
После 10 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды Деяна Станковича 16 очков, "Ростов" располагается на восьмой строчке с 12-ю набранными баллами.
В последних трех играх чемпионата желто-синие ни разу не выигрывали и не забивали, потерпев два поражения от "Краснодара" и "Акрона" с одинаковым счетом 0:2, ещё одну встречу ростовчане провели вничью 0:0 с махачкалинским "Динамо". Московский "Спартак" в последних трех матчах сыграл вничью с московским и махачкалинским "Динамо" и проиграл "Локомотиву" 1:3.
Источник: "Чемпионат"
Семшов: не считаю "Спартак" фаворитом матча с "Ростовом"
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"