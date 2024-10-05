"А я тут при чем? Отправили они в отставку или не отправили… Пусть сами разбираются", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
Сегодня, 5 октября, "Пари НН" сыграл в гостях вничью с тольяттинским "Акроном" (2:2) в матче 11?го тура РПЛ. Нижегородцы уступали, но вырвали одно очко в дополнительное время. После игры стало известно, что главный тренер "Пари НН" Саша Илич отправлен в отставку. Напомним, сербский специалист сменил Сергея Юрана на посту наставника команды минувшей весной.
Юран - об увольнении Илича: пусть сами разбираются
Бывший наставник "Пари НН" Сергей Юран отреагировал на увольнение главного тренера команды Саши Илича.
Фото: ФК "Пари НН"