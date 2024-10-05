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Акрон
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Ахмат2 тайм
Спартак
3 - 0 3 0
Ростов2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
3 - 3 3 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Тюмень
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Арсенал Тула1 тайм

Английская премьер-лига

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Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Вест Хэм
4 - 1 4 1
ИпсвичЗавершен
Арсенал
3 - 1 3 1
СаутгемптонЗавершен
Лестер
1 - 0 1 0
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
3 - 2 3 2
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
5 - 3 5 3
ВулверхэмптонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

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Эспаньол
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 1 1 1
Осасуна2 тайм
Вальядолид
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
Сельта1 тайм
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Аталанта
2 - 0 2 0
Дженоа2 тайм
Интер
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен
Бохум
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Вердер
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
2 - 2 2 2
ХольштайнЗавершен
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Майнц1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен
Лилль
0 - 0 0 0
Тулуза1 тайм
Ренн
22:00
МонакоНе начат

Юран - об увольнении Илича: пусть сами разбираются

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Бывший наставник "Пари НН" Сергей Юран отреагировал на увольнение главного тренера команды Саши Илича.
Фото: ФК "Пари НН"
"А я тут при чем? Отправили они в отставку или не отправили… Пусть сами разбираются", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".

Сегодня, 5 октября, "Пари НН" сыграл в гостях вничью с тольяттинским "Акроном" (2:2) в матче 11?го тура РПЛ. Нижегородцы уступали, но вырвали одно очко в дополнительное время. После игры стало известно, что главный тренер "Пари НН" Саша Илич отправлен в отставку. Напомним, сербский специалист сменил Сергея Юрана на посту наставника команды минувшей весной.

Сергей Юран Нижний Новгород Саша Илич
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