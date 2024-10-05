"Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер. Таков футбол", - приводит слова Илича "СЭ".
Сербский специалист Саша Илич возглавил "Пари НН" в мае нынешнего года. Его контракт с нижегородским клубом был рассчитан до лета 2025 года.
Сегодня, 5 октября, "Пари НН" в гостях вырвал ничью в матче 11-го тура РПЛ с тольяттинским "Акроном" (2:2). Таким образом нижегородцы набрали 11 очков и занимают на данный момент 11-ю строчку в турнирной таблице.
Илич - об увольнении из "Пари НН": ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер
Экс-тренер "Пари НН" Саша Илич прокомментировал свою отставку.
Фото: ФК "Пари НН"