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Интер
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Боруссия ДЗавершен
Бохум
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ВольфсбургЗавершен
Вердер
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ФрайбургЗавершен
Байер
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ХольштайнЗавершен
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Сент-Этьен
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ОсерЗавершен
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ТулузаЗавершен
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Монако1 тайм

Илич - об увольнении из "Пари НН": ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер

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Экс-тренер "Пари НН" Саша Илич прокомментировал свою отставку.
Фото: ФК "Пари НН"
"Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер. Таков футбол", - приводит слова Илича "СЭ".

Сербский специалист Саша Илич возглавил "Пари НН" в мае нынешнего года. Его контракт с нижегородским клубом был рассчитан до лета 2025 года.

Сегодня, 5 октября, "Пари НН" в гостях вырвал ничью в матче 11-го тура РПЛ с тольяттинским "Акроном" (2:2). Таким образом нижегородцы набрали 11 очков и занимают на данный момент 11-ю строчку в турнирной таблице.

Саша Илич Нижний Новгород Акрон
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