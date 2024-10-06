"Что-то делаем не так. Тренерский штаб во время паузы на сборные все переосмыслит и примет решение. Ситуацию нужно будет исправлять. Одна — две победы и все будет нормально", - цитирует Арутюнянца "СЭ".
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:3, красно-белые все три мяча забили в первом тайме, отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон (дубль).
После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками в своем активе. После международной паузы на матчи сборных южане сыграют с "Пари НН".
Президент "Ростова" Арутюнянц - о результатах команды: что-то делаем на так, ситуацию нужно будет исправлять
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Ростов"