Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Факел
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Локомотив
16:30
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
1 - 0 1 0
Енисей2 тайм
Алания
17:00
ЧерноморецНе начат
Сочи
19:00
ЧайкаНе начат
Балтика
19:00
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Брайтон
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 1 1 1
Атлетик2 тайм
Алавес
17:15
БарселонаНе начат
Севилья
19:30
БетисНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Парма1 тайм
Лацио
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
Монца
19:00
РомаНе начат
Фиорентина
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
18:30
БаварияНе начат
Штутгарт
20:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Реймс
18:00
МонпельеНе начат
Страсбург
18:00
ЛансНе начат
Брест
18:00
ГаврНе начат
Ницца
21:45
ПСЖНе начат

Президент "Ростова" Арутюнянц - о результатах команды: что-то делаем на так, ситуацию нужно будет исправлять

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Ростов"
"Что-то делаем не так. Тренерский штаб во время паузы на сборные все переосмыслит и примет решение. Ситуацию нужно будет исправлять. Одна — две победы и все будет нормально", - цитирует Арутюнянца "СЭ".

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:3, красно-белые все три мяча забили в первом тайме, отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон (дубль).

После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками в своем активе. После международной паузы на матчи сборных южане сыграют с "Пари НН".

Ростов Арташес Арутюнянц
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится