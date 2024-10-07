"Победа ЦСКА закономерна и объективна. "Динамо" в этом сезоне ещё никто так не рвал в клочья. Что хотели, то и делали. А ведь у бело-голубых атака в оптимальном виде была, да и оборона в принципе в порядке. Если бы Лунёв так здорово не играл, то мячей шесть могли бы хозяева пропустить", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
6 октября московское "Динамо" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём поле принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой "армейцев" со счётом 2:1. В составе красно-синих отличились Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев, у хозяев гол забил Хорхе Карраскаль.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 20 очков и догнал московское "Динамо" в турнирной таблице чемпионата России. Теперь команды вдвоём делят 4-5 место.
Бубнов: ЦСКА рвал "Динамо" в клочья, как никто в этом сезоне
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над московским "Динамо" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 со счётом 2:1.
Фото: ФК "Динамо" Москва