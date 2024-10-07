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Агент Морозова - о травме защитника: надеемся, что после паузы он вернется в общую группу "Локомотива"

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Евгения Морозова, рассказал о травме своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Морозов возвращается в общую группу. Надеемся, что после паузы он вернется в состав "Локомотива", - цитирует агента "СЭ".

В текущем сезоне Евгений Морозов провел за московский "Локомотив" 6 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 4 миллиона евро.

После 11-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков.

Локомотив Евгений Морозов
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