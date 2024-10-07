"Мусаев — форвард, который должен забивать. В таких принципиальных матчах, как с "Динамо", когда ты добиваешься успеха на последних минутах, это большая удача. Поздравляю Тамерлана и желаю, чтобы в каждом матче забивал. Ведь этого ждут от любого нападающего", - цитирует Газзаева "Чемпионат".
Вчера, 6-го октября, ЦСКА на выезде одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились: Аббосбек Файзуллаев, Хорхе Карраскаль и Тамерлан Мусаев.
В текущем сезоне Тамерлан Мусаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. После 11-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 набранных очков.
Газзаев: Мусаев - форвард, который должен забивать, желаю ему этого в каждом матче
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о нападающем Тамерлане Мусаеве.
Фото: ПФК ЦСКА