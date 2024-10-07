"Переговоры о товарищеском матче между сборными Сирии и России в ноябре находятся на завершающей стадии и ждут подписания соглашения обеими сторонами. Вопрос места проведения матча еще обсуждается. Ждем официального соглашения", — передаёт слова Фаталлаха "Матч ТВ".
Начиная с февраля 2022 года сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В сентябре подопечные Валерия Карпина сыграли против сборной Вьетнама и одержали победу со счётом 3:0. Во время октябрьского учебно-тренировочного сбора, который пройдет с 7 до 15 октября, товарищеских матчей не состоится, поскольку сборная Пакистана, ранее согласившись, отказалась от проведения игры с россиянами именно в эту паузу.
В сборной Сирии сообщили о завершающей стадии переговоров о проведении в ноябре товарищеского матча со сборной России
Менеджер сборной Сирии по футболу Удачи Фаталлах сообщил о завершающей стадии переговоров о проведении в ноябре товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу