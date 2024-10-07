"Конечно, я расстроился, что Джикия ушёл из "Спартака". Георгий — это лидер и человек с большой буквы. Про него могу сказать только хорошее. Но такова футбольная жизнь. Думаю, он всё равно будет двигаться вперёд. Все футболисты так или иначе готовы к завершению своих контрактов или завершению карьеры. Но я рад, что Джикия нашёл новую команду и уже за неё дебютировал", - приводит слова Селихова Legalbet.
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончанию прошлого сезона. Центральный защитник выступал в составе красно-белых с января 2017 года и с того времени принял участие в 215 матчах, а также выиграл чемпионат России сезона-2016/17, стал обладателем Суперкубка России 2017 года и обладателем Кубка России сезона-2021/22.
12 сентября 30-летний футболист подписал контракт с подмосковными "Химками". В составе своей новой команде бывший капитан сборной России на данный момент провёл два матча.
Селихов: я расстроился, что Джикия ушёл из "Спартака", но рад, что он нашёл новую команду
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов поделился своими эмоциями об уходе из команды защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"