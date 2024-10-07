"Глупость". Александр Мостовой не видит смысла в сборе национальной команды России без товарищеского матча

Бывший игрок московского " Спартака " Александр Мостовой подверг критике решение организовать сбор национальной команды России без проведения товарищеского матча.

Фото: телеграм-канал сборной России по футболу

"Глупость, конечно. Сбор, значит, должен состояться, а соперника нет. Раз нет спарринг-партнёра, можно было сказать: "Ребята, все остаются в своих клубах. Отдыхайте и готовьтесь". По логике именно так должно быть. Активности для болельщиков? Повторюсь, не вижу смысла. Спокойно бы остались все в своих командах, получили по 2-3 дня выходных. Так было бы намного лучше и проще", - приводит слова Мостового "Советский спорт".



На период с 7 до 15 октября запланирован учебно-тренировочный сбор национальной команды России по футболу в Новогорске (Московская область). Принять участие в этом сборе получили вызов 28 футболистов. На данный момент Российский футбольный союз официально не объявил о соперниках подопечных Валерия Карпина по товарищескому матчу во время этого сбора.



Сообщалась, что имела место договорённость со сборной Пакистана, но она отозвала своё согласие. От идеи сыграть со сборной Медиалиги или одним из клубов чемпионата России РФС совместно с тренерским штабом сборной отказался.