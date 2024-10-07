- Карпин - один из самых сильных специалистов, с которыми я работал на протяжении всей своей карьеры. Откровенно говоря, он помог мне прибавить во многих компонентах. Карпин всё доступно показывает на тренировках, и если ты хочешь чему-то у него научиться, то можешь сделать это очень просто, - сказал Сако в эфире "Матч ТВ".
28-летний футболист выступает за донский клуб с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за "Ростов" во всех турнирах 15 матчей. Трудовой договор Сако с "Ростовом" действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в два с половинной миллиона евро.
"Ростов" в 11-ти турах РПЛ набрал 12 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Следующим соперником дончан станет "Пари НН", матч пройдет 19 октября и начнется в 14:00 мск.
Сако: Карпин - один из самых сильных тренеров в моей карьере
Умар Сако, выступающий в "Ростове" на позиции центрального защитника, высказался о главном тренере команды.
Фото: ФК "Ростов"