- Если бы предложения были, наверное, все-таки надо в Европе играть. Хотя интерес к нашим игрокам есть и за рубежом. Агенты все отслеживают. Тем более он из Узбекистана, они в Кубке Азии играют, там тоже все просматривается, - передает слова Тарханова Metaratings.ru.
Узбекский футболист подписал контракт с ЦСКА в августе прошлого года. Сумма трансфера за вингера составила 500 тысяч евро.
В текущем сезоне 21-летний Файзуллаев провел в РПЛ девять матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.
ЦСКА с 20 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. 19 октября "армейцы" в гостях сыграют с махачкалинским "Динамо" в рамках 12-го тура РПЛ.
Тарханов считает, что футболисту ЦСКА Файзуллаеву нужно продолжать карьеру в Европе
Экс-главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказался о полузащитнике ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: ПФК ЦСКА