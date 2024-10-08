"У руководства "Пари НН" диапазон поиска тренера очень узкий. Искали и нашли. Но посмотрим, я болею за команду, а не за руководство. Гончаренко вроде как-то начинает, а потом плохо заканчивает. Дай бог, чтобы тут такого не было. До зимы ему надо поддержать что есть. А дальше будем смотреть. В любом случае у него большой опыт, столько клубов за спиной", - сказал Овчинников.
Совет директоров нижегородского клуба 5 октября принял решение уволить с поста главного тренера сербского специалиста Сашу Илича. Последней игрой для серба стал матч с тольяттинским "Акроном" (2:2), где нижегородцы смогли уйти от поражения на последних минутах.
После отставки в СМИ стали писать о том, что "Пари НН" может возглавить белорусский тренер Виктор Гончаренко. По последней информации 47-летний специалист прибыл в Нижний Новгород, чтобы подписать контракт с клубом, руководство должно представить Гончаренко в качестве нового главного тренера в ближайшее время.
Последним местом работы Виктора Гончаренко был екатеринбургский "Урал", до этого он возглавлял ЦСКА, "Краснодар", "Уфу" и "Кубань".
Источник: "Чемпионат"
Овчинников - о Гончаренко в "Пари НН": у руководства клуба диапазон поиска тренера очень узкий
Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал возможное назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Уфа"