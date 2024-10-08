"Уверен, его возвращение не заставит себя ждать. Луис находится на последней стадии восстановления. Возможно, он будет [в заявке] на следующий матч", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Луис Чавес провел за московское "Динамо" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. После 11-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 20 набранных очков.
Команда Марцела Лички располагается на второй строчке в группе A Кубка России с 8-ю набранными очками.
Агент полузащитника "Динамо" Чавеса рассказал о восстановлении своего клиента
Футбольный агент Клаудио Курти рассказал о восстановлении полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса.
Фото: ФК "Динамо"