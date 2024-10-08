- Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ после 11 туров. Кроме доверия Галактионов дает результат, что важно, - передает слова Сенникова Metaratings.ru.
В текущем сезоне "Локомотив" под руководством Галактионова в 11 матчах набрал 27 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице. "Железнодорожники" уступают лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям.
Следующим соперником "Локомотива" в чемпионате России станут "Химки", встреча пройдет после международной паузы 19 октября, начало - в 16:30 по московскому времени.
40-летний Галактионов возглавляет "Локомотив" с ноября 2022 года. Ранее он работал в "Пари НН" и "Ахмате".
Сенников: Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ после 11 туров
Дмитрий Сенников, в прошлом футболист "Локомотива", высказался о наставнике столичной команды Михаиле Галактионове.
Фото: Официальный сайт РПЛ