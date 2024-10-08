- Травмы Глушенкова - часть работы. Не следил, как у него с этим было в "Локомотиве", но не думаю, что в "Зените" какие-то другие нагрузки. Если он вышел на этот уровень, значит, что с ними справляется. Есть футболисты более травматичные, есть - менее, но без травм игроков нет, - передает слова Лепехина "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что Глушенков, пополнивший ряды "Зенита" минувшим летом, получил травму в матче Кубка России с "Акроном". Футболист будет восстанавливаться после повреждения примерно четыре недели.
В текущем сезоне Глушенков принял участие в десяти матчах за "Зенит" во всех соревнованиях и девять раз поразил ворота соперников. До "Зенита" Глушенков был игроком московского "Локомотива".
Лепехин: травмы Глушенкова - часть работы
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался о новом повреждении форварда петербургской команды Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"