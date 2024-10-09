"Как у него (Ткаченко) в "Анжи" было? Привёз туда отходных футболистов, которые в Европе давным-давно закончили. Это'О, Жоао Карлоса и прочих, чтобы они тут смеялись над ними. Во время празднования голов снимали фуражки с полицейских. Шоу устроили - а это шоу очень дорого обошлось Керимову", - заявил Стипиди.
Футбольный агент Герман Ткаченко был консультантом махачкалинского "Анжи" в период президентства Сулеймана Керимова. Тогда состав команды пополнили такие футболисты, как Самюэль Это'О, Роберто Карлос, Жоао Карлос, Мубарак Буссуфа и другие. С лета 2022-го года футбольный клуб "Анжи" лишен профессионального статуса.
Ранее в СМИ появилась информация о причастности Германа Ткаченко к возможной смене тренера в самарских "Крыльях Советов". Напомним, по данным прессы, экс-наставник "Балтики" Сергей Игнашевич должен заменить на посту главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.
Источник: "Евро-футбол"
Стипиди раскритиковал Ткаченко: привез в "Анжи" отходных футболистов, чтобы они с полиции фуражки снимали
Футбольный функционер Павел Стипиди критически высказался о деятельности футбольного агента Германа Ткаченко.
Фото: официальный сайт РПЛ