"Конечно, всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Мы всегда хотим побеждать, в любом матче. В РПЛ каждая игра сложная, легких матчей не бывает. Когда ты на первом месте, то все хотят обыграть тебя, это нормально", - цитирует Батчи "РБ Спорт".
После 11-ти сыгранных туров "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 27-ю набранными очками, на второй строчке идет московский "Локомотив" с таким же количеством очков. Тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит", отстающий от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
В текущем сезоне Жоау Батчи провел за команду Мурада Мусаева во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Ранее полузащитник выступал за португальский "Шавиш". Рыночная стоимость 26-летнего игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 3,2 миллионов евро.
Полузащитник "Краснодара" Батчи: всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь
Полузащитник "Краснодара" Жоау Батчи высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Краснодар"