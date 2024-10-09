"Виктор Михайлович провел первую тренировку во главе нашей команды. Она завершилась только что", - цитирует пресс-службу клуба "Матч ТВ".
Сегодня, 9-го октября, "Пари НН" объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера, белорусский специалист заключил контракт по схеме "1+1". Напомним, что руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Сашу Илича после поражения от московского "Локомотива" в 5-м туре группового этапа Кубка России.
После 11-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 набранных очков.
Гончаренко провел первую тренировку в "Пари НН"
Новый главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко провел первую тренировку с командой.
Фото: ФК "Пари НН"