"Гончаренко - нормальный, квалифицированный тренер, но "Пари НН", по?моему, сейчас не помог бы даже Алекс Фергюсон в свои лучшие годы. Потому что там, как я понимаю, всё идёт от головы, от руководителей. Илич в последних двух матчах берет четыре очка, но его снимают должности. Почему? Есть логика? Возможно. Но она понятна только тому, кто финансирует команду. А так она не просматривается", - приводит слова Заварзина "Матч ТВ".
9 октября нижегородский "Пари НН" объявил о подписании двухлетнего контракта с Виктором Гончаренко. Пост главного тренера команды стал свободным после того, как 5 октября был отправлен в отставку Саша Илич.
Последним местом работы Виктора Гончаренко был екатеринбургский "Урал". Кроме того, 47-летний белорусский специалист ранее трудился в таких клубах, как борисовский БАТЭ, краснодарская "Кубань", "Уфа", московский ЦСКА, "Краснодар".
После 11 туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Пари НН" набрал 11 очков и расположился на двенадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Заварзин - о назначении Гончаренко: "Пари НН" сейчас не помог бы даже Алекс Фергюсон
Бывший генеральный директор московских клубов "Спартак" и "Динамо" Юрий Заварзин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"