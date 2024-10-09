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"Грубовато". Глебов не согласен с Карпиным, что капитанская повязка - всего лишь тряпочка

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Капитан "Ростова" Данил Глебов прокомментировал высказывание главного тренера команды Валерия Карпина о том, что капитанская повязка - всего лишь тряпочка.
Фото: ФК "Ростов"
"Наверное, слово "тряпочка" — это неправильно. Чуть-чуть грубовато, жестковато. Думаю, что на поле должны быть все лидерами. На протяжении 90 минут в каждом эпизоде должен быть лидер, я же не могу быть во всех эпизодах", - приводит слова Глебова "Матч ТВ".

Данил Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 15 появлений на поле, за которые он забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.

"Ростов" после 11 туров в Российской Премьер-Лиги имеет в активе 12 очков, что позволяет команде на данный момент занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России "Ростов" за пять матчей набрал 10 очков и досрочно занял второе место в группе В.

Данил Глебов Валерий Карпин Ростов
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