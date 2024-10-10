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"Мечта Карпина скоро осуществится". Бубнов высказался о поражении "Ростова" в матче со "Спартаком"

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Александр Бубнов, экс-защитник "Спартака", прокомментировал итоги матча, в котором "Ростов" с крупным счетом уступил красно-белым.
Фото: ФК "Ростов"
Напомним, матч состоялся на прошлой неделе и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Голами отметились Наиль Умяров и Шамар Николсон, на счету которого дубль.

- Вместо того чтобы заниматься командой, Карпин ездит в сборную, да ещё вместе со штабом. Непонятно, кто в это время тренирует "Ростов", поэтому я всегда выступаю против совмещения постов.

Мечта Карпина скоро осуществится, он же всё умничал, что главная задача "Ростова" - не вылететь. Вот и будут бороться за выживание в переходных матчах. После подобных провалов в некоторых клубах тренеров меняют, а его не трогают, - цитирует Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне донская команда провела в РПЛ 11 матчей, одержали три победы и потерпела пять поражений, три встречи завершились вничью. "Ростов" занимает девятую строчку в турнирной таблице с 12 набранными баллами.

После международной паузы "Ростов" отправится в гости к "Пари НН" на матч 12-го тура РПЛ, игра пройдет 19 октября и начнется в 14:00 мск.

55-летний Карпин стал главным тренером "Ростова" в 2017 году.

Александр Бубнов Валерий Карпин Ростов Спартак
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