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Байдачный - о выступлении "Динамо": все время близко, а итогового успеха нет

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Экс-игрок "Динамо" Анатолий Байдачный высказался о перспективах столичной команды в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Динамо" не чужой мне клуб. Никогда не хотелось плохо о нем говорить. Всегда хочется надеяться на лучшее, чтобы в истории современной России они хоть раз стали чемпионами.

— Все время близко, а итогового успеха нет. Как будто действительно какое?то проклятие висит над командой, - цитирует Байдачного "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, в прошлом сезоне бело-голубые под руководством Марцела Лички до последнего тура боролись за чемпионство, но в итоге клуб финишировал на третьей строчке. Чемпионом России стал "Зенит", а второе место занял "Краснодар".

В текущем сезоне московский клуб набрал 20 баллов и идет на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь очков. В следующем туре бело-голубые встретятся в гостях с "Рубином", матч пройдет 20 октября, старт игры - в 19:00 мск.

Анатолий Байдачный Динамо
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