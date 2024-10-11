- "Динамо" не чужой мне клуб. Никогда не хотелось плохо о нем говорить. Всегда хочется надеяться на лучшее, чтобы в истории современной России они хоть раз стали чемпионами.
— Все время близко, а итогового успеха нет. Как будто действительно какое?то проклятие висит над командой, - цитирует Байдачного "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, в прошлом сезоне бело-голубые под руководством Марцела Лички до последнего тура боролись за чемпионство, но в итоге клуб финишировал на третьей строчке. Чемпионом России стал "Зенит", а второе место занял "Краснодар".
В текущем сезоне московский клуб набрал 20 баллов и идет на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь очков. В следующем туре бело-голубые встретятся в гостях с "Рубином", матч пройдет 20 октября, старт игры - в 19:00 мск.
Байдачный - о выступлении "Динамо": все время близко, а итогового успеха нет
Экс-игрок "Динамо" Анатолий Байдачный высказался о перспективах столичной команды в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ