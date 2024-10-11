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Билялетдинов: "Спартак" при Станковиче показывает себя, как при прошлых тренерах - взлёт, привыкание, падение

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Российский тренер Ринат Билялетдинов оценил работу Деяна Станковича на почту главного тренера московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"У меня много ожиданий от Станковича. Чувствуется, что это харизматичный тренер, видны и тренерские наработки в игре "Спартака". Но при этом заметны и ошибки, которые я связываю с тем, что Станкович ещё не до конца знает нашу лигу. Стабильности у "Спартака" пока нет. Команда при Станковиче показывает себя, как и при других предыдущих тренерах - сначала взлёт, затем привыкание, а следом падение", - сказал Билялетдинов.

Сербский специалист Деян Станкович принял команду в межсезонье после Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича. После 11 туров "Спартак" набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидеров составляет 8 баллов. Красно-белые проиграли два матча в чемпионате, один из которых пришелся на дебютную игру серба с "Оренбургом" (0:2). Всего под руководством Станковича спартаковцы провели 16 встречей, одержали девять побед, трижды проиграли и четыре раза сыграли вничью.

Источник: Metaratings

Ринат Билялетдинов Деян Станкович Спартак
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