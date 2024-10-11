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Наумов: интересно было бы посмотреть на Вендела, Клаудиньо в матче со сборной России

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Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном матче сборной России против команды легионеров из РПЛ.
Фото: сборная России по футболу
"Игры нужны, но сейчас мы не можем подобрать интересных соперников. Можно сыграть со сборной Первой лиги, со сборной легионеров. Далеко не все иностранцы уезжают в свои национальные команды. Интересно было бы посмотреть на Вендела, Клаудиньо против наших ребят", - цитирует Наумова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России в ноябрьскую международную паузу проведет товарищеский матч с Сирией, сообщалось, что матч должен пройти в Волгограде. Также сообщалось, что Россия может сыграть со сборной Брунея.

В октябрьскую международную паузу РФС не смог найти соперника для сборной России, ранее Пакистан отказался от проведения товарищеского матча с национальной командой России. В 2024 году команда Валерия Карпина одержала победу над Вьетнамом, Сербией и Белоруссией с общим счетом 11:0.

Во время октябрьской международной паузы обсуждалось, что сборная России может провести товарищеский матч против сборной Медиалиги или против команды, состоящей из легионеров, которые выступают в Российской Премьер-Лиге.

Николай Наумов Маркус Вендел Клаудиньо Сборная России
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