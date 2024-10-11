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Агент Тюкавина: думаю, на следующей неделе начнет тренироваться с командой

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Агент форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о состоянии здоровья игрока.
Фото: ФК "Динамо"
"У нас еще время есть. Я думаю, на следующей неделе начнет тренироваться с командой. Не вижу проблем", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, центральный нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин пропускает нынешний сбор национальной команды России из-за ОРВИ.

В текущем сезоне 22-летний форвард бело-голубых забил 4 мяча и дважды ассистировал на гол партнерам в 13 матчах Кубка России и РПЛ.

Константин Тюкавин Динамо
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