- Сколько трачу в месяц? Много. Больше миллиона.
- В банке я не особо храню. Когда в "Зените" играл, мои деньги под процентом не лежали - я про них забыл. Зарплата просто шла, и всё. За два года до ухода из "Зенита" мне сказали положить деньги под проценты. Положил, - сказал Жирков.
41-летний Жирков в ходе своей карьеры выступал за ЦСКА, "Челси", "Анжи", московское "Динамо" и петербургский "Зенит". В активе Жиркова 105 матчей за национальную сборную России, в которых он забил два мяча.
Жирков пять раз становился чемпионом России и шесть раз побеждал в Кубке страны. В составе лондонского "Челси" он завоевывал золотые медали АПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Жирков: трачу в месяц больше миллиона рублей
Юрий Жирков, ранее выступавший за "Зенит" и национальную сборную России, рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.
Фото: ФК "Зенит"