Экс-игрок "Зенита": Соболев никак не может стать своим в клубе

"Но есть такое ощущение, что Соболев никак не может стать своим в "Зените". Если смотреть на весь его период в "Зените", то он не особо вписывается в игру команды.Частые ошибки, достаточно брака, мяч порой обработать не мог. Отсюда, наверное, и не самое положительное впечатление у болельщиков он вызывал", - сказал Горшков Legalbet.
Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 32 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.