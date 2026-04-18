Гранат дал прогноз на матч "Спартака" и "Ахмата"

Бывший игрок "Спартака" Владимир Гранат высказался о предстоящем матче команды с "Ахматом".
Фото: ФК "Ахмат"
Владимир Гранат заявил, что "Спартаку" сложно даются матчи с командами, которые играют от обороны.

"У ворот красно-белых можно создавать моменты. Я полагаю, что победителя в этой встрече не будет, и она завершится результативной ничьей. Все-таки "Ахмат" стал грозой авторитетов в последнее время.
И для грозненцев это далеко не рядовой матч: "Спартак" есть "Спартак" - на него все по-особому настраиваются. А красно-белым пока тяжеловато даются матчи с командами, играющими от обороны. Потому что и "Спартак" создает моменты, и "Ахмат" регулярно забивает", - сказал Гранат "Матч ТВ".

В воскресенье, 19 апреля, московский "Спартак" сыграет против грозненского "Ахмата" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко в 24 матчах. Команда Хуана Карлоса Карседо располагается на шестой строчке с 42 баллами в своем активе.

