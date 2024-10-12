- Я бы не сказал, что Глушенков не оправдывает надежд. Он играл блестяще, много играл и отдавал, на поле был заряжен. Но потом случилась травма руки, - цитирует Колоскова Metaratings.ru.
Глушенков в текущем сезоне выходил на поле в составе "Зенита" в семи матчах РПЛ, забил семь голов и сделал одну голевую передачу. "Зенит" по итогам 11 туров идет на третьей строчке в таблице, имея в своем активе 26 очков.
После международной паузы "Зенит" в гостях сыграет с "Акроном", игра пройдет 18 октября, начало - в 18:00 мск.
Колосков: Глушенков играл блестяще до травмы руки
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлении форварда "Зенита" Максима Глушенкова в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"