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Колосков: Глушенков играл блестяще до травмы руки

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлении форварда "Зенита" Максима Глушенкова в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Я бы не сказал, что Глушенков не оправдывает надежд. Он играл блестяще, много играл и отдавал, на поле был заряжен. Но потом случилась травма руки, - цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Глушенков в текущем сезоне выходил на поле в составе "Зенита" в семи матчах РПЛ, забил семь голов и сделал одну голевую передачу. "Зенит" по итогам 11 туров идет на третьей строчке в таблице, имея в своем активе 26 очков.

После международной паузы "Зенит" в гостях сыграет с "Акроном", игра пройдет 18 октября, начало - в 18:00 мск.

Вячеслав Колосков Максим Глушенков Зенит
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