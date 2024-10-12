Если посмотреть в верхнюю часть турнирной таблицы, то в "Краснодаре", например, много хороших легионеров, они дают результат. "Локомотив" же — самая молодая команда. Тренерский штаб отлично работает с нами. Не каждый тренер смог бы так настроить и натренировать молодых россиян, чтобы они боролись за первые места", - приводит слова Воробьёва "Матч ТВ".
После 11 тура "Краснодар" и московский "Локомотив" набрали одинаковое количество очков - 27. Выше в турнирной таблице находятся "быки" за счёт победы над "железнодорожниками" в очном противостоянии, которое состоялось в 7-м туре (3:0).
В 12-м туре "Локомотив" 19 октября на выезде сыграет против подмосковных "Химок". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" в ноябре 2022 года. Под его руководством москвичи сезон-2022/23 завершили на восьмом месте с 45-ю очками, а сезон-2023/24 - на четвёртом месте с 53-я очками.
Воробьёв: Галактионов на данный момент - лучший тренер чемпионата, в "Краснодаре" результат дают легионеры
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Вороьбёв согласился с президентом РПЛ Александром Алаевым, что на данный момент лучшим тренером чемпионата является наставник "железнодорожников" Михаил Галактионов.
Фото: ФК "Локомотив"