"Я всегда готов, если клуб выйдет на меня. Я сейчас не только за "Спартак" говорю. Вы это спрашиваете на фоне слухов, но я и мой агент ничего об этом не знаем. Желание играть в топ-клубе РПЛ у меня, конечно, есть – в том числе за "Спартак", - цитирует Пальцева "ВсеПроСпорт".
В текущем сезоне Валентин Пальцев провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее Пальцев выступал за "КАМАЗ" и "Волна" Ковернино. Защитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Вьетнама (3:0), который состоялся в сентябре.
Защитник "Динамо" Махачкала Пальцев высказался о возможном переходе в "Спартак"
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев заявил, что готов перейти в московский "Спартак".
Фото: "Динамо" Махачкала