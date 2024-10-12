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Защитник "Динамо" Махачкала Пальцев высказался о возможном переходе в "Спартак"

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Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев заявил, что готов перейти в московский "Спартак".
Фото: "Динамо" Махачкала
"Я всегда готов, если клуб выйдет на меня. Я сейчас не только за "Спартак" говорю. Вы это спрашиваете на фоне слухов, но я и мой агент ничего об этом не знаем. Желание играть в топ-клубе РПЛ у меня, конечно, есть – в том числе за "Спартак", - цитирует Пальцева "ВсеПроСпорт".

В текущем сезоне Валентин Пальцев провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Пальцев выступал за "КАМАЗ" и "Волна" Ковернино. Защитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Вьетнама (3:0), который состоялся в сентябре.

Динамо Мх Валентин Пальцев Спартак
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