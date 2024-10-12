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Созин: не удивлюсь смене тренера в "Динамо", на рынке есть вариант с Федотовым

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Футбольный эксперт Андрей Созин предположил, что в ближайшее время московское "Динамо" может расстаться с главным тренером команды Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров уже даёт посылы, что результатом не удовлетворены, игра плохая. Поэтому они могут не ждать долго. Специалистов, которые могут усилить, на рынке много. Есть вариант с Владимиром Федотовым. Не удивлюсь, если на зимних сборах у "Динамо" будет новый тренер", — передаёт слова Созина Legalbet.

Марцел Личка возглавил московское "Динамо" в июне 2023 года. Прошлый сезон бело-голубые под его руководством закончили на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, отстав от выигрывавшего чемпионат петербургского "Зенита" на одно очко.

В текущем сезоне "Динамо" после 11 туров, набрав 20 очков, делит с московским ЦСКА 4-5 место в турнирной таблице. На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России бело-голубые за пять матчей набрали 8 очков и занимают второе место в группе А.

Андрей Созин Динамо Марцел Личка Владимир Федотов Павел Пивоваров
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