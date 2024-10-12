"Насколько возвращение Мохеби может стать важным для "Ростова"? Слушайте, у нас все игроки очень хорошие, одного Мохаммада выделять не буду. Он только набирает форму после тяжёлой травмы. Но Мохеби, безусловно, поможет нам в достижении наших целей", - приводит слова Щетинина Legalbet.
Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби в апреле 2024 года получил травму стопы. 25-летний футболист восстановился от полученного повреждения к сентябрю 2024 года. После этого он принял участие в 4 матчах, в которых забил 1 гол.
"Ростов" после 11 туров, набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Валерия Карпина 19 октября на выезде сыграет против нижегородского "Пари НН".
Щетинин: не буду выделять Мохеби, в "Ростове" все игроки очень хорошие
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин поделился своим мнением о возвращении в строй вингера команды Мохаммада Мохеби.
Фото: ФК "Ростов"