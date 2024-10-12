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Сычёв: трансфер Пьянича в ЦСКА поможет клубам РПЛ подписывать сомневающихся иностранцев

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился своим мнением о переходе в московский ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Его приезд показывает, что наш чемпионат действительно сильный, конкурентноспособный и требующий больших усилий. У нас и так сильные легионеры, но его трансфер, конечно же, поможет в продвижении истории с иностранцами, у которых были сомнения насчёт приезда в Россию", - приводит слова Сычёва Metaratings.

Московский ЦСКА 26 сентября объявил о подписании контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьянича. С момента своего перехода хавбек принял участие в 2 матчах, результативными действиями в них он не отметился.

Ранее 34-летний футболист выступал в составе таких известных клубов, как "Лион", "Рома", "Ювентус", "Барселона", "Бешикташ". Кроме того, на его счету 115 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.

Дмитрий Сычев ЦСКА Миралем Пьянич
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