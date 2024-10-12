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Наумов: продажа пива на стадионах привлечёт людей на футбол

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Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался за разрешение продажи пива на футбольных стадионах.
Фото: ФК "Спартак"
"Не надо стекло, всё в пластике, пластиковом стаканчике. Если всё правильно организовать, это привлечёт людей на футбол. Ничего здесь страшного нет, на чемпионате мира мы продавали пиво на стадионах, и никто от этого не пострадал. Я считаю это абсолютно правильным решением, если пиво будут продавать на стадионах", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".

Начиная с 2005 года в России на спортивных объектах запрещена продажа пива, годом ранее был введён запрет на его рекламу на стадионах. Запрет на продажу был временно снят в 2018 году, когда в России проводился чемпионат мира по футболу.

Ранее полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков заявил, что считает классикой выпить пиво после игры, а также выбрал бы слабоалкогольный напиток, если выбирать между ним и колой.

Николай Наумов
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