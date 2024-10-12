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Соболев - о дубле в матче с "Войводиной": не стоит обольщаться

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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев прокомментировал свой дубль в товарищеском матче с сербской "Войводиной".
Фото: ФК "Зенит"
"Осваиваюсь потихонечку. Обольщаться не стоит, это всего лишь товарищеская игра. Теперь всё осталось перенести на официальные матчи. Впечатления от матча? Хорошая игра. Особенно первый тайм хорошо провели, даже несмотря на то, что пропустили с углового. И соперник хороший, и хорошая, добротная игра", - приводит слова Соболева "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" 12 октября на своём домашнем стадионе "Газпром Арена" сыграл товарищескую игру с сербской "Войводиной". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1.

Александр Соболев, который пополнил состав "Зенита" в конце августа, в этом матче забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В официальных играх 27-летний форвард после своего перехода 6 раз появлялся на поле, забил 1 гол и отметился 1 результативной передачей.

Зенит Александр Соболев
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