"Больше, чем своим выступлением, я доволен тем, как сыграла сегодня команда. Мы здорово провели матч. Мне было приятно так сыграть, команда хорошо провела контрольный матч, это поможет нам в предстоящих играх чемпионата. Ерохин и Соболев сегодня были хороши. Чем больше футболистов показывают классную игру, тем лучше команде", - приводит слова Мантуана "Матч ТВ".
12 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоялся товарищеский матч между местным "Зенитом" и сербской "Войводиной". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1. В составе хозяев дважды отличился Александр Соболев, ещё по голу забили Густаво Мантуан и Лусиано Гонду: им голевые передачи отдал Соболев.
После 11 туров РПЛ "Зенит", набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре петербуржцы 18 октября на выезде сыграют с тольяттинским "Акроном".
Мантуан: Соболев был хорош в матче с "Войводиной"
Полузащитник петербургского "Зенита" Густаво Мантуан поделился своими впечатлениями от победы в товарищеском матче с сербской "Войводиной" (4:1).
Фото: ФК "Зенит"