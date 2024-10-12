"Начать тренерскую карьеру? Таких планов нет. Потренировать какую-нибудь детскую команду чисто для удовольствия, может быть. И то с кем-нибудь в паре, вторым тренером. В общем, это просто как хобби. А чтобы стать профессиональным тренером, нет. Это исключено", - приводит слова Геркуса "РБ Спорт".
В сентябре Илья Геркус, который с 2016 до 2018 гола занимал пост президента московского "Локомотива", сообщил, что закончил обучение в Академии Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии С-УЕФА, которая позволяет работать тренером в массовом и детско-юношеском футболе.
Кроме того, Геркус трудился в руководстве петербургского "Зенита", был советником президента Российской Футбольной Премьер-Лиги, работал в "Лиге-ТВ", которая организовывала трансляции матчей чемпионата России, занимал должность московского "Торпедо".
Экс-глава "Локомотива" Геркус исключил возможность начать тренерскую карьеру
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус исключил возможность начать профессиональную карьеру футбольного тренера.
Фото: ФК "Локомотив"