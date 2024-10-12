"Прояснил какие?то моменты для себя, но главное, что все живы здоровы. Те игроки, которые много пропустили, получили игровую практику. Горшков, Ахметов, Родригао долго не играли. Было важно, чтобы они через игры возвращались в обойму игроков, на которых мы можем рассчитывать. Хорошо, что Саша Соболев забил и отдал голевые передачи, сыграл хороший матч. Для уверенности и адаптации это очень важный момент", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
"Зенит" 12 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" провёл товарищеский матч с клубом из чемпионата Сербии "Войводина". Встреча завершилась победой петербургской команды со счётом 4:1. В составе сине-бело-голубых отличились Соболев (оформил дубль), Мантуан, Лусиано.
В чемпионате России "Зенит" за 11 туров набрал 26 очков, которые позволяют команде Сергея Семака на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание от дуэта лидеров - "Краснодара" и "Локомотива" - составляет 1 очко. В ближайшем туре "Зенит" 18 октября в Самаре сыграет против тольяттинского "Акрона". Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.
Семак - о победе над "Войводиной": главное, что все живы здоровы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с сербской "Войводиной" (4:1).
Фото: ФК "Зенит"