Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
14:00
СочиНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Алания
17:00
БалтикаНе начат
Ротор
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
16:00
СловенияНе начат
Лихтенштейн
19:00
ГибралтарНе начат
Мальта
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
Северная МакедонияНе начат
Австрия
21:45
НорвегияНе начат
Греция
21:45
ИрландияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЛатвияНе начат

"Игра "Факела" — бей-беги, всё". Алексей Попов назвал Игоря Черевченко худшим тренером РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист пермского "Амкара" и казанского "Рубина" Алексей Попов назвал экс-наставника воронежского "Факела" Игоря Черевченко худшим тренером сезона в чемпионате России.
Фото: ФК "Факел"
"Худший тренер РПЛ? А кто там у нас с ужасной игрой? Думаю, больше всего подходит Черевченко. Это связано с футболом, который он ставил. У него было три месяца, чтобы поставить футбол, который бы радовал глаз не только местных болельщиков, но и других россиян ... Но у "Факела" такой игры не было. У них — бей-беги, всё", - приводит слова Попова Legalbet.

Воронежский "Факел" начал текущий сезон под руководством Игоря Черевченко. По обоюдному согласию контракт между тренером и клубом был расторгнут 12 августа.

К этому времени команда из Воронежа из 4 тура в Российской Премьер-Лиге набрала 1 очко (3 поражения, 1 ничья, разница мячей 1:7) и занимала последнее место в турнирной таблице. В Кубке России "Факел" в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ проиграл петербургскому "Зениту" со счётом 0:3.

4 октября Игорь Черевченко был назначен главным тренером таджикского клуба "Истиклол".

Алексей Попов Факел Игорь Черевченко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится