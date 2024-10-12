"Худший тренер РПЛ? А кто там у нас с ужасной игрой? Думаю, больше всего подходит Черевченко. Это связано с футболом, который он ставил. У него было три месяца, чтобы поставить футбол, который бы радовал глаз не только местных болельщиков, но и других россиян ... Но у "Факела" такой игры не было. У них — бей-беги, всё", - приводит слова Попова Legalbet.
Воронежский "Факел" начал текущий сезон под руководством Игоря Черевченко. По обоюдному согласию контракт между тренером и клубом был расторгнут 12 августа.
К этому времени команда из Воронежа из 4 тура в Российской Премьер-Лиге набрала 1 очко (3 поражения, 1 ничья, разница мячей 1:7) и занимала последнее место в турнирной таблице. В Кубке России "Факел" в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ проиграл петербургскому "Зениту" со счётом 0:3.
4 октября Игорь Черевченко был назначен главным тренером таджикского клуба "Истиклол".
"Игра "Факела" — бей-беги, всё". Алексей Попов назвал Игоря Черевченко худшим тренером РПЛ
Бывший футболист пермского "Амкара" и казанского "Рубина" Алексей Попов назвал экс-наставника воронежского "Факела" Игоря Черевченко худшим тренером сезона в чемпионате России.
Фото: ФК "Факел"