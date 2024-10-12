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В ДНР заявили о готовности "Шахтёра" стать участником Второй лиги

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Заместитель министра спорта ДНР Николай Тарапата ответил на вопрос, когда донецкий "Шахтер" станет участником Второй лиги.
Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР
"Есть соответствующие поручения по участию клуба в соревнованиях. Команда готова. Но есть проблемы с брендом, придется немножко менять эмблему "Шахтера". Тот "Шахтер", который мы не признаем, обладает правом на эмблему до 2030?х годов. Поэтому использовать мы ее не можем", - приводит слова Тарапаты "Матч ТВ".

В июне 2024 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял о проработке вопроса о попадании донецкого "Щахтёра" во Вторую лигу, что включает в себя работу со спонсорами, подборку кадров, ремонта "Донбасс Арены" и др.

В сентябре 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой включить команды из Крыма и новых регионов в число участников общероссийских соревнований.

Шахтер
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