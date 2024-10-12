"Я не думаю, что там будет какой-то ярко выраженный основной вратарь. Мне кажется, что сейчас Сафонов отлично себя проявил. Дай Бог ему и дальше так себя проявлять в матчах, в которых ему предстоит сыграть. Посмотрите, какой сейчас календарь — количество игр увеличилось, Лига чемпионов трансформировалась, очень много матчей в чемпионате и Кубке страны. Поэтому не думаю, что будет кто-то постоянно основной и запасной", - приводит слова Березовского "Известия".
В июне 2024 года французский "ПСЖ" за 20 млн евро выкупил у футбольного клуба "Краснодар" воспитанника его академии, вратаря сборной России Матвея Сфаонова. Контракт между 25-летним игроком и командой из Парижа заключён на срок до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 3 официальных матчах за "ПСЖ", в которых всего пропустил 2 гола (2 матча завершились победой, 1 матч - ничьей).
Основным вратарём "ПСЖ" считается голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 6 матчах, в которых пропустил 6 голов (1 матч был проведён "на ноль").
Березовский - о Сафонове в "ПСЖ": не думаю, что там будет разделение на основного и запасного вратарей
Бывший вратарь петербургского "Зенита" и московского "Динамо" Роман Березовский высказался о выступлении российского голкипера Матвея Сафонова в составе французского "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"