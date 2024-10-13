Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
14:00
СочиНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Алания
17:00
БалтикаНе начат
Ротор
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
16:00
СловенияНе начат
Лихтенштейн
19:00
ГибралтарНе начат
Мальта
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
Северная МакедонияНе начат
Австрия
21:45
НорвегияНе начат
Греция
21:45
ИрландияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЛатвияНе начат

Кечинов: "Спартаку" надо было провести контрольную игру, как "Зенит" с "Войводиной"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий московского московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился своим мнением о том, как "Спартаку" надо было организовать свое время в период паузы на игры сборных.
Фото: ФК "Спартак"
"По-хорошему, надо было бы в эти выходные провести какую-то контрольную игру с серьезным соперником. Вот как "Зенит" сыграл с "Войводиной" — у петербуржцев всегда есть соперник на такие паузы. И особо ничего не нарушается, просто потом, когда игроки возвращаются из сборных, надо собрать их воедино, скажем так, скомпоновать, и они уже готовы. А как у "Спартака" будет — сложно понять", — приводит слова Кечинова "РБ Спорт".

С 7 до 15 октября чемпионат России приостановлен на паузу, связанную с проведением матчей между сборными. В это время петербургский "Зенит" провёл товарищеский матч с сербской "Войводиной" (встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1). Московский "Спартак" не объявлял о проведении в этот период каких-либо товарищеских матчей.

В следующем туре "Зенит", который с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице, 18 октября на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона". А "Спартак", который с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице, 19 октября на своём поле примет текущего лидера чемпионата "Краснодар".

Валерий Кечинов Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится