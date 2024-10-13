"По-хорошему, надо было бы в эти выходные провести какую-то контрольную игру с серьезным соперником. Вот как "Зенит" сыграл с "Войводиной" — у петербуржцев всегда есть соперник на такие паузы. И особо ничего не нарушается, просто потом, когда игроки возвращаются из сборных, надо собрать их воедино, скажем так, скомпоновать, и они уже готовы. А как у "Спартака" будет — сложно понять", — приводит слова Кечинова "РБ Спорт".
С 7 до 15 октября чемпионат России приостановлен на паузу, связанную с проведением матчей между сборными. В это время петербургский "Зенит" провёл товарищеский матч с сербской "Войводиной" (встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1). Московский "Спартак" не объявлял о проведении в этот период каких-либо товарищеских матчей.
В следующем туре "Зенит", который с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице, 18 октября на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона". А "Спартак", который с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице, 19 октября на своём поле примет текущего лидера чемпионата "Краснодар".
Кечинов: "Спартаку" надо было провести контрольную игру, как "Зенит" с "Войводиной"
Бывший нападающий московского московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился своим мнением о том, как "Спартаку" надо было организовать свое время в период паузы на игры сборных.
Фото: ФК "Спартак"