"С Костей все хорошо, он готов. Конечно, он начнет тренироваться с "Динамо" в начале недельного цикла. У него же не травма, а просто сопли были. Осень, как-никак, на дворе", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, нападающий московского "Динамо" Контантин Тюкавин пропустил учебно-тренировочный сбор национальной сборной России в октябре из-за простуды.
В нынешнем сезоне форвард сыграл за бело-голубых 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и одну результативную передачу.
Агент Тюкавина: с Костей все хорошо, он готов
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов сообщил, что игрок выздоровел и готов тренироваться с командой.
Фото: ФК "Динамо"