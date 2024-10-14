"Сейчас Гамид хорош, он большой молодец. Гамид усердно работает на тренировках, чтобы в матчах приносить пользу команде. Я знаю, на что он способен, он еще не набрал оптимальную форму. Думаю, что в ближайшее время мы увидим настоящего Агаларова", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Гамид Агаларов перешел в махачкалинское "Динамо" из грозненского "Ахмата" в летнее трансферное окно за 500 тысяч евро. В текущем сезоне нападающий записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 результативную передачу в 9-ти матчах за махачкалинский клуб во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 11-ти сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 11 набранных очков.
Газизов: в ближайшее время мы увидим настоящего Агаларова
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов высказался о Гамиде Агаларове.
Фото: "Динамо" Махачкала