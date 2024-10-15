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Смородская: у "Локомотива" могут быть срывы, поскольку для него состояние лидерства - новое

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Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская пожелала "железнодорожникам" дальнейших успехов текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне кажется, "Локомотив" себя очень хорошо показывает в этом сезоне. Я желаю ему дальнейших успехов. Чтобы они не сбавляли темпы строительства новой команды. В то же время понимаю, что для игроков, тренеров «Локомотива» состояние лидерства - новое. И поэтому могут быть всякие срывы. Но ничего страшного в них нет", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".

За 11 туров московский "Локомотив" одержал 9 побед и потерпел 2 поражения, в связи с чем набрал 27 очков. Они позволяют "железнодорожникам" на данный момент занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. У лидирующего "Краснодара" такое же количество очков, но "быки" находятся выше в связи с победой в личной встрече, которая состоялась в 8-м туре.

В 12-м туре "Локомотив" 19 октября на выезде сыграет с подмосковными "Химками". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Ольга Смородская Локомотив
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