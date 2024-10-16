"Пока схема осталась та же, футболисты приблизительно одни и те же, с учетом небольших изменений. Стилистически ЦСКА действует в одном ключе, но не так транжирит свои моменты, как в прошлом сезоне, когда "армейцы" теряли ключевые очки, уступали соперникам. Над этим серьезно поработали, а это, в первую очередь, психология. Сейчас уже нет откровенных потерь очков", - приводит слова Хомухи "Евро-Футбол.Ру".
Владимир Федотов был уволен из московского ЦСКА 3 июня 2024 года. Вместе с ним "армейская" команда в сезоне-2023/24 РПЛ набрала 48 очков и заняла итоговое шестое место в турнирной таблице.
Марко Николич возглавил ЦСКА 4 июня 2024 года. Под его руководством красно-синие за 11 туров Российской Премьер-Лиги одержали 6 побед, потерпели 3 поражения, 2 раза сыграли вничью. В результате ЦСКА набрал 20 очков и занял промежуточное четвёртое место в турнирной таблице.
В Кубке России "армейцы" за 5 туров группового этапа Пути РПЛ одержали 4 побед (в том числе одну в серии пенальти) и 1 раз проиграли. В результате ЦСКА набрал 11 очков и занял первое место в группе С.
Хомуха - об отличии ЦСКА Николича от ЦСКА Федотова: не так транжирит свои моменты, нет откровенных потерь очков
Бывший тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, чем нынешний ЦСКА под руководством Марко Николича отличается от ЦСКА образца прошлого сезоны под руководством Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА