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Хомуха - об отличии ЦСКА Николича от ЦСКА Федотова: не так транжирит свои моменты, нет откровенных потерь очков

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Бывший тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, чем нынешний ЦСКА под руководством Марко Николича отличается от ЦСКА образца прошлого сезоны под руководством Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пока схема осталась та же, футболисты приблизительно одни и те же, с учетом небольших изменений. Стилистически ЦСКА действует в одном ключе, но не так транжирит свои моменты, как в прошлом сезоне, когда "армейцы" теряли ключевые очки, уступали соперникам. Над этим серьезно поработали, а это, в первую очередь, психология. Сейчас уже нет откровенных потерь очков", - приводит слова Хомухи "Евро-Футбол.Ру".

Владимир Федотов был уволен из московского ЦСКА 3 июня 2024 года. Вместе с ним "армейская" команда в сезоне-2023/24 РПЛ набрала 48 очков и заняла итоговое шестое место в турнирной таблице.

Марко Николич возглавил ЦСКА 4 июня 2024 года. Под его руководством красно-синие за 11 туров Российской Премьер-Лиги одержали 6 побед, потерпели 3 поражения, 2 раза сыграли вничью. В результате ЦСКА набрал 20 очков и занял промежуточное четвёртое место в турнирной таблице.

В Кубке России "армейцы" за 5 туров группового этапа Пути РПЛ одержали 4 побед (в том числе одну в серии пенальти) и 1 раз проиграли. В результате ЦСКА набрал 11 очков и занял первое место в группе С.

Дмитрий Хомуха ЦСКА Марко Николич Владимир Федотов
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